Cyberpunk 2077 – Phantom Liberty Alles glänzt, so schön neu

Die Namen der Stadtteile Pacifica und Dogtown und dass sie direkt nebeneinander liegen, ist kein Zufall, sondern der Realität entnommen. Der Pacific Ocean Park war ein bekannter Vergnügungspark in Venice an der Westküste der USA. Nachdem er in den 1960er-Jahren schließen musste, blieben Überreste aus Stahl und Beton zurück, die sich zu einem Treffpunkt für Surfer und später zum Getto entwickelten, das den Spitznamen Dogtown bekam. So gibt es auch in Cyberpunks Pacifica Überreste eines Riesenrads und einer Achterbahn.