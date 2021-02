Beliebtes Videospiel : Hackerangriff auf „Cyberpunk 2077“-Entwickler – Erpresserforderung veröffentlicht

Warschau Die polnische Entwicklerfirma CD Projekt Red, Hersteller des in die Schlagzeilen geratenen Videospiels „Cyberpunk 2077“, ist Ziel eines Hackerangriffs geworden.

Wie das Unternehmen am Dienstag in Warschau mitteilte, verschaffte sich „ein unbekannter Täter unberechtigten Zugang zu unserem internen Netzwerk, griff bestimmte Daten ab (...) und hinterließ eine Lösegeldforderung“. Der Vorfall, infolgedessen sich CD Projekt an die Polizei wandte, ereignete sich demnach am Montag.