Crime und Grusel Wie Alan Wake 2 das Dunkel in Szene setzt

Schatten haben in Alan Wake 2 gleich auf mehreren Ebenen eine Bedeutung. Sie können bedrohlich, gruselig und sogar gefährlich sein. Doch schöner waren sie noch nie. Kein anderes Spiel zuvor konnte das Dunkel so gut in Szene setzen.

Hinzukommt, dass Alan Wake 2 mit sehr hoch aufgelösten Texturen und dank Mesh-Shadern nahezu perfekt runden Rändern daherkommt, wie man schön am Serviettenspender sehen kann.