Technische Probleme zum Release Welche drei Einstellungen in „Cities: Skylines 2“ aktuell für die Tonne sind

Am Tag des Releases am 24. Oktober und auch am Folgetag hat Colossal Order auf Steam zwei Blogposts veröffentlicht, mit Empfehlungen zur Performance, die sich in weiten Teilen mit unseren Erfahrungen decken. Die Entwickler gehen darin auch auf geplante Änderungen ein. So sollen auch die von uns angesprochenen Upscaling-Technologien implementiert werden.