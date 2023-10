Auf andere Gedanken kommen Zehn Schön-mach-Games für gute Laune

In den vergangenen Jahren, vermutlich auch dank Corona, ist ein Genre der Computerspiele so richtig aufgeblüht. Games, in denen wir mit wenigen Handgriffen und ohne groß nachdenken zu müssen, Dinge wieder schön machen. In Zeiten, in denen die Weltnachrichten auf die Stimmung drücken, kann es erholsam sein, mal an nichts denken zu müssen.