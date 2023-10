“Assassin’s Creed Mirage“ im Test Von Katzen, Kultisten und dem Zauber des Orients

Im Gegensatz zum Vorgänger können wir unseren Helden weder frei wählen, noch sein Aussehen anpassen. Und so schlüpfen wir zu Beginn des Spiels in die Rolle des Taschendiebs Basim Ibn Ishaq, der sich und seine Freundin Nihall mit Gaunereien über Wasser hält. Bei einem Einbruch in den Palast des Kalifen, wird Basim in eine Verschwörung verwickelt, die ihn schlussendlich in die Arme der Assassinen treibt. Unter Aufsicht seiner Meisterin Roshan lernt er die Rituale der Bruderschaft kennen und kehrt als neuer Mann nach Bagdad zurück.