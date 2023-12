Von Experimenten und Fehlschlägen Wie konnte ein Spiel wie Alan Wake 2 passieren?

Allen Remedy-Eigengewächsen seit Max Payne (2001) ist gemein, dass sie in der Third-Person, also der Über-die-Schulter-Perspektive gespielt werden, und in Episoden oder Kapitel unterteilt sind. Die Hauptfiguren der Spiele nehmen innerhalb der Erzählung immer die zentrale Rolle ein. Die Sicht aus der dritten Person unterstreicht dies, der Held oder die Heldin stehen in der Bildschirmmitte und damit im Mittelpunkt des Geschehens. Die Unterteilung in Kapiteln wiederum betont, dass wir uns in einer Geschichte befinden. In frühen Interviews hat Sam Lake, Kreativchef bei Remedy, erzählt, dass er sich von Serienformaten wie Twin Peaks hat inspirieren lassen und die Aufteilung der Story in Häppchen ähnlich der Folgen einer Serie auch für ein geeignetes Format für Games hält.