Nur ein Autor in der Sinnkrise? Was hinter der Geschichte von Alan Wake steckt

Die Beziehung steckt aufgrund dessen in der Krise, der Urlaub in Bright Falls soll die Stimmung des Autors wieder aufhellen, die Beziehung retten. Doch in der Hütte auf dem See eskaliert die Situation. Alice hat die Schreibmaschine mitgebracht in die erhoffte Auszeit. Also das eine Objekt, das in Alans Welt zu diesem Zeitpunkt Auslöser und Lösung zugleich ist für all seine Probleme. An diesem Punkt stürzt Alan endgültig ab. Sinnbildlich in die Depression, bildlich in den See, den Dark Place, den dunklen Ort.