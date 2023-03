Action-RPG in Entwicklung Der Indie-Titel „Last Epoch“ bringt frischen Wind ins Genre

Der Teleport-Zauber wiederum bietet im Talentbaum die Möglichkeit, am Zielort, am Startort und sogar auf dem Weg dazwischen ebenjene Nova zu zünden. Der Teleport, der gerade noch ein Rettungsvehikel war, um aus brenzligen Situationen zu entkommen, wird so zur Angriffsmechanik. Jede Fähigkeit in Last Epoch bringt ihren eigenen Talentbaum mit. Damit haben es die Entwickler geschafft, das überkomplexe, aber dennoch sehr gute System eines Path of Exile in kleine Häppchen aufzuteilen. Der Einstieg wird deutlich einfacher, die Synergien in den Spitzen der Talentbäume zu erkennen und zu meistern, bleibt anspruchsvoll.