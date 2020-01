Hintergründe, Preise, Kündigungsfrist : Alle Fragen und Antworten zu RP+

Düsseldorf Mit unserem neuen Digital-Abo bekommen Sie Zugriff auf das komplette Angebot bei RP ONLINE - und das mit deutlich weniger Werbung. Oft gefragte Fragen zu RP+ haben wir hier beantwortet.

Verdient ihr nicht schon genug mit Werbung?

Das wäre toll, oder? In der Tat investieren Unternehmen viel Geld in Online-Reklame (Geld, das früher in Zeitungsannoncen floss und jetzt dort fehlt). Der bei weitem größte Teil dieses Werbebudgets landet jedoch bei den Tech-Giganten aus den USA: bei Google und bei Facebook. In den klassischen Medien kommt davon nur sehr wenig an. Mit Werbung bei RP ONLINE verdienen wir durchaus Geld - allerdings langfristig zu wenig, um unsere redaktionelle Arbeit in gewohntem Maße aufrechtzuerhalten.