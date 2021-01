„Facebook News“ : Facebook startet neues Nachrichtenangebot in Großbritannien

Facebook News soll dem Unternehmen neue Einnahmequellen und Vetriebswege erschließen. Foto: AP/Richard Drew

London Facebook zahlt in gewissen Grenzen in Großbritannien neuerdings für die Verbreitung von Nachrichteninhalten. Seit Dienstag läuft dort der neue Dienst „Facebook News“. Auch in Deutschland und Frankfreich laufen Verhandlungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das US-Onlinenetzwerk Facebook hat ein neues Nachrichtenangebot in Großbritannien gestartet. Über "Facebook News" werden seit Dienstag Inhalte zahlreicher Medienhäuser verbreitet, für die der Internetriese auch bezahlt.

Der US-Konzern schloss dafür Kooperationen mit TV-Sendern wie Channel 4 News und Sky News sowie mit den Verlagen des "Telegraph" und der "Daily Mail". Zudem steuern die Wirtschaftsblätter "Financial Times" und "Economist" sowie die Tageszeitungen "Guardian", "Independent" und "Mirror" Artikel bei. Auch mehrere Lokalzeitungen und Magazine wie "Cosmopolitan" und "Vogue" sind zum Start dabei.

Ziel des neuen Angebots ist es laut Facebook, den Medienunternehmen neue Zielgruppen und Einnahmequellen zu erschließen. Verhandlungen für einen solchen Nachrichtenbereich auf dem Portal laufen dem Konzern zufolge auch in Deutschland und Frankreich. "Facebook News" gibt es in den USA seit Ende 2019.

(th/AFP)