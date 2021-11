Widerstand von Datenschützern : Facebook gibt Gesichtserkennungs-Funktion auf

Auf dem Bildschirm eines Smartphones sieht man das Logo der App Facebook. Facebook schafft die Gesichtserkennungs-Funktion ab, mit der Nutzer automatisch in Fotos markiert werden konnten. Foto: dpa/Fabian Sommer

Menlo Park Das Online-Netzwerk kündigte an gespeicherte Daten zur Identifizierung der Gesichter von mehr als einer Milliarde Menschen zu löschen. In der Gesellschaft gebe es Sorgen um den Einsatz von Gesichtserkenungs-Technologien.

Facebook schafft die Gesichtserkennungs-Funktion ab, mit der Nutzer automatisch in Fotos markiert werden konnten. Gespeicherte Daten zur Identifizierung der Gesichter von mehr als einer Milliarde Menschen werden gelöscht, wie das Online-Netzwerk am Dienstag ankündigte. In der Gesellschaft gebe es Sorgen um den Einsatz von Gesichtserkenungs-Technologien - und Regulierer seien immer noch dabei, Regeln dafür zu entwickeln, hieß es zur Begründung.