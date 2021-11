Täglich neue Angebote : Black Friday Angebote - Amazon startet mit vielen Aktionen und Angeboten

Bei Amazon hat der Black Friday Tradition. Doch der Versandhändler zelebriert nicht nur den schwarzen Freitag, sondern die gesamte Cyber Week. In den acht Tagen, vom 22.11. bis zum 29.11.2021 erwarten Sie täglich wechselnde Tagesangebote sowie Blitzangebote, die im 5-Minuten-Takt wechseln.

Als Black Friday wird in den USA der vierte Freitag im November bezeichnet. Er findet immer am Freitag nach Thanksgiving, dem amerikanischen Erntedankfest, statt. In den USA ist der Black Friday in der Regel ein Brückentag, der zum Shopping vor Weihnachten genutzt wird. An diesem Tag gibt es bei Online-Händlern und in den Geschäften viele Schnäppchen und spezielle Angebote. Auch in Deutschland ist der Trend aus den USA seit einigen Jahren angekommen.