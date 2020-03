Endlich dunkler : Whatsapp führt den Dark Mode ein

Bei der Benutzung des Smartphones in dunklen Umgebungen strahlt das Display oft stark – um das zu verhindern führt auch Whatsapp bald einen Dark Mode ein. Foto: dpa-tmn/Franziska Gabbert

Berlin Ein Dunkelmodus gehört bei Smartphone-Apps längst zum guten Ton. Nur bei Whatsapp blieb der Wunsch der Nutzerschar nach diesem Darstellungs-Feature lange unerhört. Das soll sich nun ändern.

Whatsapp gehört bald auch zum Kreis der Apps, bei denen sich ein Dunkelmodus einstellen lässt – sowohl bei Android-Telefonen als auch bei iPhones. Der sogenannte Dark Mode soll die Augen in dunklen Umgebungen entlasten, die Lesbarkeit erhöhen und das Smartphone als störende, helle Lichtquelle in dunklen Räumen beseitigen, wie Facebook mitteilt. Der Modus sei die von Nutzerinnen und Nutzern am häufigsten nachgefragte Funktion gewesen.