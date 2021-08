Acht Tipps gegen Digitalstress : Schutz gegen den Home-Office-Blues

Düsseldorf Ortsunabhängig und flexibel arbeiten, stets mobil auf dem Laufenden zu sein – die Digitalisierung macht einiges leichter. Doch viele stresst das auch. Acht Tipps gegen den digitalen Stress.

Homeoffice, Videokonferenzen, digitale Arbeitsplattformen. Die Pandemie hat Bewegung in das Thema Digitalisierung gebracht, aber auch die Nutzung digitaler Medien stark vorangetrieben. Das bringt viele Erleichterungen mit sich, aber auch puren Stress. Job und Privatleben gegeneinander abzugrenzen fällt vielen Menschen zunehmend schwer.

Denn neben der Chance, durch Digitalisierung mehr Entscheidungsfreiheiten zu haben und von überall aus arbeiten zu können, bringt die Digitalisierung auch Nachteile: Oft wird die Arbeitslast größer. Zudem fühlen sich viele Arbeitnehmer stärker kontrolliert, was ihre Arbeitsleistung angeht.

Jeder Zweite befasst sich auch nach Feierabend noch mit Arbeitsinhalten, zeigt eine Umfrage des Instituts für betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) der AOK Rheinland/Hamburg. 57 Prozent der Arbeitnehmer fühlen sich nicht bereit für die neue Arbeitswelt, so das Ergebnis einer Umfrage des Personaldienstleisters Randstad aus dem Jahr 2020.

Wem die Balance zwischen On- und Offline-Leben fehlt, der wird schneller krank. „Es besteht die Gefahr psychosomatischer Beschwerden bis hin zum Burn-out“, sagt Andreas Schmidt, Geschäftsführer des BGF-Instituts. Stellt sich die Frage: Was genau verursacht eigentlich digitalen Stress und was kann man tun?