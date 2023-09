Digital Ethics Summit 2023 Weniger Smartphone, mehr Menschenkontakt

Dem stimmt auch Christoph Holz zu, Speaker, Informatiker und gelernter Raumfahrttechniker. Handys seien in seiner Familie am Esstisch verboten – „außer für die Eltern“, scherzt er. Jeder, auch die Erwachsenen, müssten sich fragen: Ist meine Bildschirmzeit bloß zu hoch oder bin ich schon süchtig? Oft sei es Langeweile oder schlechte Laune, die einen ziellos durch soziale Medien scrollen lasse. „Kritisches Denken ist nicht optional“, so sein Appell. Gleichwohl sei noch vieles nicht zu Ende gedacht. Wie die Debatte aus der akademischen Blase holen? Wo müssen Hürden abgebaut, wo politische Schranken hochgezogen werden? Die Frage, wie die Jüngsten in der digitalen Welt besser geschützt werden könnten, zählt zu den drängendsten, da sind sich alle in der Diskussion einig. Von Identifikationspflicht bei Social Media wie bei einem Kreditkartenantrag bis hin zu Ethik-Unterricht an Grundschulen gibt es viele Ideen. Anstoßen müsste vieles die Politik – umsetzen die gesamte Gesellschaft.