In eigener Sache : Die RP trauert um Philip von der Bank

In eigener Sache

Düsseldorf Völlig überraschend ist am vergangenen Wochenende unser Kollege Philip von der Bank im Alter von nur 25 Jahren gestorben. Er hinterlässt eine große Lücke. Wir trauern um ihn. Ein Nachruf.

Dass man es nicht jedem recht machen könne, gehört zu den Phrasen, die so gängig sind, dass sie niemand mehr hinterfragt. Wie falsch diese Aussage ist, hat uns Philip von der Bank Tag für Tag gezeigt. Philip hatte die Gabe, sich nicht verbiegen zu müssen, um überall gemocht zu werden. Und dabei war er nicht einfach nur ein lieber Mensch. Er stellte das Gleichgewicht in Gruppen her, die noch gar nicht bemerkt hatten, dass sie eines benötigen.