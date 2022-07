Kolumne Total Digital : Schnell, billig und außer Kontrolle

Meinung Sie sind der Gegenpol zu nachhaltiger Mode: Chinesische Ultra-Fast-Fashion-Unternehmen. Und sie wachsen durch Soziale Medien unaufhaltsam, indem sie die preisbewusste Generation Z ansprechen.

Im Jahr 2020 hat die Pandemie die klassische Bekleidungsindustrie stark lädiert. Umsätze von chinesischen Modeunternehmen, die international mit Ultra-Fast-Fashion handeln, stiegen jedoch weiter an. Es ist fast so, als ob jemand im Vorhinein beschlossen hätte, Bekleidungsmarken zu erfinden, die auf das Zeitalter der Pandemie zugeschnitten sind, in dem sich das gesamte öffentliche Leben auf den rechteckigen Raum eines Computer- oder Handybildschirms zusammenzieht.