Landesanstalt für Medien Ausprobieren und kritisch sein – Tipps zum Umgang mit ChatGPT

Machen Sie sich selbst ein Bild davon, was Programme wie ChatGPT leisten und probieren Sie es selbst aus. Vielleicht auch direkt gemeinsam mit Ihrem Kind. Stellen Sie dem Programm eine Aufgabe und überprüfen Sie die Antwort. Fragen Sie es doch einmal zu Dingen, in denen Sie sich besonders gut auskennen und überprüfen Sie die Antwort mit Ihrem Expertenwissen. So können Sie selbst ein Gefühl dafür entwickeln, was das Programm gut kann und wo gleichzeitig die Grenzen der KI-basierten Anwendungsmöglichkeiten liegen.