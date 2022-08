Programm-Tipps : Auf was Sie sich beim Campfire freuen dürfen

Zuletzt fand das Campfire 2019 am NRW-Landtag in Düsseldorf statt. Foto: Ivo Mayr/Correctiv/Ivo Mayr

Düsseldorf Das Recherchezentrum Correctiv und die Rheinische Post laden wieder zum Campfire ein, dem Festival am Rheinufer in Düsseldorf. Hier ein paar Highlights aus einem umfassenden Programm.

Der 24. Februar dieses Jahres setzte die Menschen unter Schock: Ein großer Krieg begann in Europa. Jetzt leiden auch die Menschen in Deutschland – unter stark steigenden Energiepreisen. Ein Blick in den Rhein genügt, um zu verdeutlichen: Der Klimawandel ist in vollem Gange. Wasserknappheit betrifft auch uns, wenn Waren nicht mehr per Schiff geliefert werden können. Und noch immer wirft Corona lange Schatten. Züge und Flüge fallen aus, weil Menschen erkrankt sind. Probleme in den Lieferketten sorgen für Engpässe allerorten.

Diese Krisen-Zeichen betreffen die Menschen in Europa. In vielen Ländern werden die Menschen von weiteren massiven Problemen heimgesucht. Autokraten und Diktatoren engen die Freiheitsrechte ein. Journalisten und Aktivisten in Russland, der Türkei und vielen anderen Ländern landen in Gefängnissen. Hunger bedroht ganze Weltregionen.

Info Das Campfire-Festival Wann Samstag, 27. August, von 10 bis 22 Uhr Wo Düsseldorf, Platz des Landtages am Rheinufer Internet https://campfirefestival.org/ Das Campfire wird von Correctiv und der Rheinischen Post veranstaltet und von der Landeshauptstadt Düsseldorf sowie der Staatskanzlei des Landes NRW unterstützt.

Was ist los mit dieser Welt? Wo führt das alles hin? Aber auch gefragt: Welche Lösungsansätze gibt es, wer hat gute Ideen? Und wo bekommen wir die Informationen her? Sind sie glaubwürdig? Woran erkenne ich Fake News? Und was macht gute Nachrichten aus?

Fragen über Fragen, die sich die Menschen heute stellen. Man müsste sich darüber mal mit kompetenten Leuten unterhalten können, Tipps für die Orientierung bekommen. Genau das bietet das Campfire. Wieder organisieren das Recherchezentrum Correctiv und die Rheinische Post die Veranstaltung in Düsseldorf – zum ersten Mal nach Corona. 2019 war das Campfire sehr gefragt. Rund 10.000 Besucher informierten sich in Vorträgen, Barcamps, Workshops, Lesungen und Podiumsdiskussionen über die Themen, die auf den Nägeln brennen.

Eine persönliche Einladung von RP-Chefredakteur Moritz Döbler finden Sie hier. Eine Übersicht zum gesamten Campfire-Programm gibt es hier.

Auch diesmal findet das Campfire wieder auf dem Platz des Landtages am Rheinufer statt. Einen ganzen Tag lang haben die Besucher am Samstag, 27. August, Gelegenheit, Informationen zu sammeln, sich auszutauschen – aber auch zu feiern. Denn inmitten aller ernsten Themen braucht die Seele auch Entspannung, positive Impulse. Deswegen gestalten die Organisatoren den Tag auch als Festival für die ganze Familie. Es gibt zum Beispiel extra Programme für Jugendliche.

Aus dem umfangreichen Programm und der Vielzahl der Themen und Veranstaltungsformate können hier nur ein paar Punkte erwähnt werden. Den genauen Überblick über Vorträge, Diskussionen, Workshops und weitere Angebote finden Interessierte auf der Seite des Festivals, siehe Info.

Info Reporter-Slam Beim Campfire gibt es nicht nur ernste Themen. Zum unterhaltenden Teil der Veranstaltung gehört der Reporter-Slam am Abend (19 bis 21 Uhr). Unter dem Motto „Gute Besserung“ wollen die Veranstalter auch in Zeiten bedrückender Krisen-Berichterstattung zeigen, „dass ein anderer Journalismus möglich ist: lösungsorientiert“. Dazu gibt es Live-Musik und Interaktionen mit dem Publikum. Mehr dazu: https://campfirefestival2022.sched.com/event/18c45/gute-besserung

Ukraine: Krieg in Europa

Seit dem Überfall Russlands auf sein Nachbarland fragen sich viele: Hat uns Russland im Griff? Was ist die richtige Strategie für einen Weg in die Zukunft? Darüber diskutieren auf der Hauptbühne ab 10.30 Uhr David Schraven, Geschäftsführer und Gründer von Correctiv, mit Mona Neubaur, NRW-Wirtschafts- und Klimaschutzministerin von den Grünen, und Nathanael Liminski (CDU), NRW-Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten und Chef der Staatskanzlei.

Klima: Geld fehlt

Die Klimakrise bekämpfen mit dem Etat einer Pommesbude? So lautet die provokante Frage danach, wieso die Kommunen kein Geld für gute Klimamaßnahmen und Prävention haben, wieso sie auf Katastrophen wie zum Beispiel die Flut im vergangenen Jahr nur im Nachhinein reagieren können. Jens Watenphul, Unternehmensberater und Dozent für Themen rund ums Klima, wird dazu mit Kommunalpolitikern sprechen.

Rhein: Das Wasser wird knapp

Ein Blick vom Campfire nach Westen genügt, um festzustellen: Der Wasserstand ist stark gesunken. Davon betroffen ist neben der Natur auch der Schiffsverkehr. Wie kommen wir durch den Winter, wenn uns die Rohstoffe für die Energieversorgung nicht erreichen? Auch darum geht es beim Campfire.

Verkehr: Immer nur Staus

Verkehrskollaps in NRW: Stau, Stau und wieder Stau – oder doch ein Ticket für alle? Was bleibt vom Neun-Euro-Ticket? Oliver Krischer, NRW-Umwelt- und Verkehrsminister von den Grünen, wird sich zu dem Thema mit Experten und Kommunalpolitikern austauschen.

Autokraten: Die Lage in der Türkei

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan gilt als einer der umstrittensten Politiker des 21. Jahrhunderts. Der Zeichner Mohamed Anwar hat in dem Buch „Erdogan – Eine Graphic Novel“ die Taktiken dokumentiert, mit denen Erdogan als autokratischer Führer einer islamischen Regierungspartei in liberalen Kreisen Unterstützung fand.

Der Journalist Can Dündar spricht beim Campfire mit Hilfe des Comics über den Präsidenten und die Lage im Land. Wie sie die Situation in Deutschland beeinflusst, darüber wird ein Experte berichten. Hierzulande leben viele Menschen mit türkischem Migrationshintergrund (Gespräch in englischer Sprache).

Journalismus: Konstruktiv oder irreführend?

Medien haben eine wichtige Funktion bei der Beschaffung und Einordnung von Informationen. Doch wie arbeiten sie? Wie erkennt man, ob es sich um solide recherchierte Informationen oder um Falschnachrichten handelt? Mehrere Programmpunkte geben Einblick in die Welt der Medien.

Dies alles, wie erwähnt, nur als Auszug aus dem Tagesprogramm, das noch viele weitere Themen bietet und Fragen stellt, zum Beispiel, warum wir mit Geflüchteten unterschiedlich umgehen oder was es zum Missbrauch in der Katholischen Kirche zu sagen gibt. Auf der Welt drohen wieder Hungersnöte. Wie kriegen wir alle satt? Durch die Gaspreisexplosion wird alles teurer. Was können wir jetzt machen? „Lerne die Welt der Programmierung kennen“: Dazu lädt der Chaos Computer Club Düsseldorf ein.