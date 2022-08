Einladung zum Campfire-Festival : Ein Fest für „eine bessere Gesellschaft“

Campfire 2022

10.00 – 10.30 Uhr: Eröffnung auf der Hauptbühne mit Nathanael Liminski, Chef der NRW-Staatskanzlei, Correctiv-Gründer David Schraven und Johannes Werle, Vorsitzender der Geschäftsführung der Rheinischen Post Mediengruppe.

11.00 – 11.45: Live-Aufnahme des RP-Podcasts „Gründerzeit“ im RP-Zirkuszelt: Wandel ist schwierig. Damit eine neue Idee sich durchsetzt, braucht es viel Ausdauer und Überzeugungskraft. Gründer, Erfinder und Denker können davon ein Lied singen - so wie Marcel Mellor. Der Entwickler, Erfinder und Science-Fiction-Autor ist ein absoluter Experte wenn es um Innovation und Fragen nach der digitalen Zukunft geht. Beim Campfire ist Mellor zu Gast in der Live-Episode von Gründerzeit, dem Start-up-Podcast der Rheinischen Post. Moderiert von Thomas Riedel, Tech-Journalist aus Köln.

12.00 – 12.45 Uhr, Diskussion im RP-Zirkuszelt: Probleme recherchieren, Skandalisierung vermeiden, Lösungen aufzeigen: Ellen Heinrichs, Geschäftsführerin des „Bonn Institutes“ für konstruktiven Journalismus diskutiert mit Denisa Richters und Andreas Gruhn, die Leitung der RP-Lokalredaktion Mönchengladbach, über ein gemeinsames Pilotprojekt.

13.00 – 13.45 Uhr, Gesprächsrunde im RP-Zirkuszelt: Von Düsseldorf bis Tokio, von Nettetal bis New York - der Klimawandel macht vor niemandem Halt und ist längst Realität. Was passiert vor unserer Haustür und in der Welt? Was kann jeder einzelne tun, um zu helfen? Und wie sollten Medien mit der Krise umgehen? Drei Fragen, drei Experten, drei Antwortversuche. Moderiert von RP-Redakteurin Lilli Stegner.

13.30 – 14.30 Uhr, Streitgespräch auf der Hauptbühne: Auto, Fahrrad, Fußgänger und natürlich der ÖPNV - das Thema Mobilität polarisiert in der Gegenwart und hat enorme Auswirkungen auf die Zukunft. NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer, ADAC-Verkehrsexperte Roman Suthold und VRR-Vorstand José Luis Castrillo diskutieren - unter der Moderation von RP-Wirtschaftschefin Antje Höning- über Status Quo und Aussichten für den Verkehr in NRW.

14.00 – 14.45: Interview im RP-Zirkuszelt: Fußballklubs versuchen sich nicht nur auf dem Rasen weiterzuentwickeln. Es geht um Digitalisierung, aber auch die Ansprache neuer Zielgruppen und Diversität innerhalb der Vereine. Alexander Jobst hat bei Real Madrid gearbeitet, war über viele Jahre Marketingvorstand beim FC Schalke. Seit Anfang 2022 ist er Vorstandschef von Zweitligist Fortuna Düsseldorf. Das Ziel: so schnell es geht den Aufstieg in die Bundesliga realisieren. Mit ihm spricht RP-Chefreporter Gianni Costa über Transformationsprozesse im Fußball.

15.00 – 15.45 Uhr, Expertengespräch im RP-Zirkuszelt: Jugendliche ohne TikTok zu erreichen ist kaum mehr möglich. Doch die Plattform bringt auch Gefahren mit sich und tut wenig dagegen. Die Jugendredaktion Salon5 und die Rheinische Post erzählen von ihren Erfahrungen auf und im Umgang mit TikTok. Eingeordnet wird das Ganze von Social-Media Experte Tolga Sert.

16.15 – 17.15 Uhr, Podiumsdiskussion im RP-Zirkuszelt: Strom, Gas, Benzin, Lebensmittel und vieles mehr - unser Alltag wird immer teurer und jetzt wird es bald wieder dunkler und kälter. Wie kommt Düsseldorf über den Winter? Was passiert, wenn Rechnungen nicht mehr bezahlt werden können? Und was kann getan werden, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu bewahren? Oberbürgermeister Stephan Keller, Stadtwerke-Geschäftsführer Julien Mounier und die Vorsitzende der Bürgerstiftung, Sabine Tüllmann, diskutieren unter der Moderation von RP-Lokalchefin Nicole Lange.

17.00 – 18.00 Uhr: Expertengespräch im Demokratie-Zelt: 60 Züge verkehren jede Woche zwischen Duisburg und dem chinesischen Shenzhen – unter Förderung der chinesischen Führung. Was bedeutet der wachsende chinesische Einfluss in Wissenschaft und Wirtschaft für die Menschen in NRW? Die Journalistin Sophia Stahl, RP-Reporter Marc Latsch und Investigativreporter Till Eckert berichten von ihren Recherchen.

17.30 – 18.15: Der virtuelle Stammtisch ist manchenorts längst beliebter als der Tresen in der letzten Dorfkneipe. Der Breitband-Ausbau kommt (langsam) auch in ländlichen Regionen voran, aber Schützen- und Karnevalsvereine sorgen sich um ihre Zukunft. Wie können traditionelle Gemeinschaftswerte bewahrt und gleichzeitig NRW für die digitale Zukunft weiterentwickelt werden? Darüber diskutiert RP-Chefredakteur Moritz Döbler mit Ina Scharrenbach, NRW-Landesministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung.