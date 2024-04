Riesige Sicherheitslücke bei Linux Deutscher IT-Spezialist enttarnt potenziell gigantischen Cyberangriff

Nach einer aufwendigen Suche entdeckte Freund Manipulationen in dem Softwaretool „XZ Utils“, einem von vielen Linux-Varianten genutzten Open-Source-Projekt zur Daten-Kompression, das seit vielen Jahren von einem einzelnen Freiwilligen als Hobby betreut worden war. Die manipulierten „XZ Utils“ hätten „die am weitesten verbreitete und effektivste Hintertür gewesen sein können, die jemals in ein Softwareprodukt eingebaut wurde“, sagte der renommierte Sicherheitsexperte Alex Stamos, Ex-Sicherheitschef von Facebook. Die Hintertür wäre weit verbreitet worden, da auch die Linux-Fernsteuersoftware SSH das Kompressionswerkzeug verwendet.