Cyberattacke : Hacker legen 800 Supermärkte in Schweden lahm

Hacker legen 800 Supermärkte in Schweden lahm

Hacker haben in Schweden mehrere Hundert Supermarktkassen lahmgelegt. Foto: RP/dpa, ste fgj

Stockholm/Washington Ein groß angelegter Hackerangriff auf Hunderte Firmennetzwerke in den USA zieht Kreise bis nach Europa. Die schwedische Supermarktkette Coop, einer der größten Lebensmittelhändler des Landes, schloss am Samstag alle 800 Filialen.

Die Attacke habe die Kassensysteme blockiert, sagte eine Unternehmenssprecherin. Auch die staatlichen Eisenbahnen und eine Apothekenkette berichteten von Störungen. Verteidigungsminister Peter Hultqvist sprach von einem sehr gefährlichen Angriff. "In einer anderen geopolitischen Lage könnten uns staatliche Akteure auf diese Weise angreifen, um die Gesellschaft lahmzulegen und Chaos anzurichten", sagte der Minister im Fernsehen.

Ziel des Angriffs in Schweden war der Nachrichtenagentur TT zufolge eine in vielen Unternehmen genutzte Software des US-Anbieters Kaseya. Dieser hatte bereits am Freitag erklärt, seine Software VSA sei möglicherweise gehackt worden. Das Tool wird von IT-Dienstleistern genutzt, um die Computersysteme von Firmenkunden zu verwalten. Kaseya empfahl VSA-Nutzern, ihre Server umgehend abzuschalten.