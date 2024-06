Betriebssystem von Apple Das sind die spannendsten neuen Funktionen von iOS 18

Generative KI erzeugt beliebige Bilder - warum also nicht auch individuelle Emoji-Symbole? Ein Smiley mit Gurkenscheiben auf den Augen, ein T-Rex auf dem Surfboard, ein Eichhörnchen am DJ-Pult? Was man in Worte fassen kann, macht die Software zu einem „Genmoji“, wie Apple die per KI generierten Symbole nennt.