Neue Funktion WhatsApp ermöglicht Speichern von selbstlöschenden Nachrichten

WhatsApp hat am Freitag eine neue Funktion vorgestellt: Selbstlöschende Nachrichten können mit der Funktion „Im Chat behalten“ künftig gespeichert werden. So können Nutzer auch zu einem späteren Zeitpunkt darauf zugreifen. Die Funktion werde in den kommenden Wochen weltweit verfügbar sein, teilte das Unternehmen in einer Mitteilung mit. Der Messenger-Dienst begründet den Schritt damit, dass es „hin und wieder mal eine Sprachnachricht oder wichtige Information“ gebe, die die Nutzer behalten wollen.