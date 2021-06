Landeskriminalamt Niedersachsen warnt : Betrugsmasche über Whatsapp per Zahlencode

Betrugsmasche über Whatsapp per Zahlencode

Hannover Aktuell häuft sich auf dem Messaging-Dienst Whatsapp wieder eine Betrugsmasche. Täter versuchen, über gefakte Whatsapp-Nachrichten den Account der Nutzer übernehmen.

Aktuell machen wieder gehäuft Fake-Nachrichten auf Whatsapp die Runde. Man bekommt scheinbar von einem Freund oder einer Freundin eine Nachricht und soll einen sechsstelligen Code zurücksenden. Der hat einen tatsächlich kurz vorher per SMS angeblich versehentlich erreicht. Das sollten man keinesfalls tun, wie das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen mitteilt.

Zwar kann die Nachricht auch in einem bestehenden Chatverlauf ankommen. Doch dahinter verbergen sich Betrüger. Die verschicken die Nachricht im Namen von Personen mit gehackten Konten.

Der automatisch generierte Code ist ein realer Sicherheitscode für das eigene Konto. Der wird sonst generiert und an die hinterlegte Handynummer verschickt, wenn man die App etwa auf einem neuen Smartphone einrichten will. Jetzt haben das aber die Betrüger veranlasst. Wer den Code weitergibt, kann seinen Account vorerst verlieren.

Täter versuchen auf diese Weise, an weitere Accounts zu gelangen, möglicherweise, um Schadsoftware und Spam zu verbreiten. Aber auch Erpressung und Betrug ist laut LKA Niedersachsen denkbar. Das gilt auch für Einladungen in Gruppen mit verbotenen Inhalten. Sowohl das LKA als auch Whatsapp bieten auf ihren Seiten Hilfestellungen an.