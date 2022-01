Nutzung mehrerer Apps beliebt : Das sind die meistgenutzten Messengerdienste

Bonn Die Kommunikation über Messenger- und Videodienste hat während der Corona-Pandemie zugenommen. Die meisten nutzen weiterhin Apps eines US-Konzerns. Beim klassischen Telefonat bevorzugen die Menschen allerdings Altbekanntes.

Der Messengerdienst WhatsApp bleibt mit Abstand der in Deutschland am häufigsten genutzte Online-Kommunikationsdienst. 93 Prozent aller Nutzer verwenden den zum Meta-Konzern (ehemals Facebook) gehörenden Dienst, wie eine am Donnerstag veröffentlichte, repräsentative Befragung im Auftrag der Bundesnetzagentur ergab. Die Befragung im August 2021 zeigte einen leichten Rückgang gegenüber einer Befragung 2019: Damals lag die WhatsApp-Quote noch bei 96 Prozent.