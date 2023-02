Communitys, QR-Code und Co. Kennen Sie diese praktischen Whatsapp-Funktionen?

Seit Neuestem gibt es auf Whatsapp die Möglichkeit, Communitys zu erstellen. Klicken Sie auf das Symbol zwischen Chats und Anrufe und tippen auf „Community erstellen“. In einer Community können Sie an sich getrennte Gruppen zusammenfassen, um so eine bessere Organisation zu ermöglichen. So kann beispielsweise die Community Sommerfest als sogenannte Ankündigungsgruppe mit bis zu 5.000 Mitgliedern erstellt werden. Darunter lassen sich dann einzelne Gruppen, wie Fahrgemeinschaft, Getränkeplanung oder Musikplanung zusammenfassen.