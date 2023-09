Neuigkeiten von Stars oder Vereinen Whatsapp rollt neue Channel-Funktion weltweit aus

Außerdem weist Whatsapp darauf hin, dass selbst bei Verfügbarkeit der Channels die geplanten Funktionen stufenweise eingeführt werden. So sei beispielsweise das Erstellen eines eigenen Kanals nicht zwingend sofort möglich, auch wenn man bereits Kanäle abonnieren kann. Nach Unternehmensangaben soll das Update in mehr als 150 Ländern ausgerollt werden. Zu Beginn war das neue Feature nur in zehn Ländern verfügbar.