Für App und Web-Version : Whatsapp-Messenger bekommt drei neue Funktionen

Durch die Link-Vorschau erhält der Nutzer sofort eine Miniatur-Ansicht eines erhaltenen Bildes oder Links, ohne ihn vorher antippen zu müssen. Foto: dpa-tmn/Whatsapp

Berlin Whatsapp führt einige neue Funktionen ein: So bekommt die Desktop-Version unter anderem einen Foto-Editor. Auch in Sachen Emojis und Verlinkungen von Internetseiten ändert sich was.

Wer Whatsapp auf dem Rechner im Browser nutzt, wird dort die vom Smartphone bekannte Möglichkeit zum Bearbeiten von Bildern vielleicht schon einmal vermisst haben. An dieser Stelle hat die Meta-Tochter nun nachgebessert und einen Desktop-Foto-Editor eingeführt.

Damit lassen sich Fotos nicht nur beschneiden oder drehen. Nutzerinnen und Nutzer können den Angaben zufolge auch Text oder Sticker in ihre Fotos montieren.

Stichwort Sticker: Hier gibt es eine weitere Neuerung für Whatsapp auf Smartphones. Es werden nun nicht länger allein Emojis vorgeschlagen, sondern auch zum Kontext passende Sticker angzeigt, wenn man auf der Suche nach passendem Nachrichten-Beiwerk bestimmte Wörter eintippt.

Die dritte und letzte angekündigte Veränderung betrifft ebenfalls Mobilgeräte: Auf Smartphones und Co soll es künftig Vorschauen von Webseiten, Videos oder Fotos in Gestalt kleiner Bilder geben, wenn man einen Link geschickt bekommen hat - damit man ungefähr weiß, was einen nach dem URL-Tipper erwartet.

(dpa/tmn)