Update Ab sofort können Whatsapp-Nutzer zwei Konten gleichzeitig nutzen

Bislang war es bei Whatsapp vor allem möglich, Sprachnachrichten und geschriebenen Text an seine Empfänger zu schicken. In einer Zeit, in der Kurzvideos immer beliebter werden, erschien das den Machern nicht mehr zeitgemäß. Daher ist es Nutzern von jetzt an möglich, kurze Videobotschaften zu versenden. Die Botschaften dürfen nur 60 Sekunden andauern und können mit einem Swipe, ähnlich wie die Sprachnachrichten, auch freihändig aufgenommen werden. Wie Sie die Funktion aktivieren können, lesen Sie hier.