Tinder-Gründer verklagen Mutterkonzern auf Schadenersatz in Milliardenhöhe

San Francisco Gründer und Mitarbeiter der Startphase der Dating-App Tinder verklagen den Mutterkonzern wegen mutmaßlichen Betrugs bei Aktienoptionen. Den Klägern sei dadurch ein Schaden in Milliardenhöhe entstanden.

Wie aus der am Dienstag in New York eingereichten Klageschrift hervorgeht, werfen die Kläger dem Konzern InterActiveCorp (IAC) und dem Ableger Match Group, zu dem Tinder gehört, vor, den Wert von Aktienoptionen massiv nach unten frisiert zu haben. Dadurch seien die Kläger um Beträge in Milliardenhöhe geprellt worden.