Chinesische Videoplattform : Warum TikTok so umstritten ist - und in den USA verboten werden soll

Warum TikTok so umstritten ist - und in den USA verboten werden soll

Washington Donald Trump will die Videoplattform TikTok in den USA verbieten lassen. Immer wieder gibt es Vorwürfe gegen die Betreiber aus China. Doch die Abrufzahlen sind weiter gigantisch.

Für hunderte Millionen Jugendliche auf der ganzen Welt gehört die Videoplattform Tiktok zu ihrem digitalen Alltag. In den USA kündigte Präsident Donald Trump nun ein Verbot der von einem chinesischen Unternehmen betriebene App an. Zensur, mangelnder Daten- und Kinderschutz - die Vorwürfe gegen die App hatten sich zuletzt gehäuft.

International negativ in die Schlagzeilen geriet Tiktok im vergangenen Jahr, als das Video einer 17-Jährigen aus den USA gelöscht wurde. Sie hatte darin versteckt in einer harmlos wirkenden Schminkanleitung die Verfolgung muslimischer Uiguren in der chinesischen Provinz Xinjiang angeprangert. Tiktok bestritt, dass der Clip wegen seines Inhalts entfernt worden sei und sprach von einem "menschlichen Fehler".

Auch wurde Tiktok vorgeworfen, zur Verbreitung von Kinderpornographie beizutragen. In Bangladesh kann die App deshalb nicht mehr genutzt werden. In den USA musste das Unternehmen eine hohe Geldstrafe zahlen, weil die App gegen die Datenschutzrichtlinien für Kinder verstieß.

Die Regierung in Neu Dehli verwies auf Sicherheitsbedenken, zuvor war Tiktok aber auch in Indien Zensur vorgeworfen worden. So wurden die Konten von vier der größten indischen Tiktok-Stars gesperrt, nachdem sie in ihren Videos den Lynchmord eines muslimischen Jugendlichen durch einen hinduistischen Mob kritisiert hatten.