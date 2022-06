Mehr Funktionen gegen Gebühr : Telegram führt Abonnements ein

Berlin Der Chatdienst Telegram will sein Geschäft mit einem Abo-Modell ausbauen. Gegen einen monatlichen Beitrag können mehr Funktionen freigeschaltet werden. Deutsche Nutzer müssen auf die Einführung aber wohl noch warten.

Für 4,99 US-Dollar im Monat können Abo-Kunden unter anderem größere Dateien hochladen, Sprachnachrichten in Text umwandeln lassen und bekommen mehr Möglichkeiten, ihre Chats zu organisieren. Für Nutzer aus Deutschland ist das Abonnement vorerst nicht verfügbar, wie Telegram in einem Blogeintrag in der Nacht zum Montag einschränkte.