„Wrapped“ 2023 So finden Sie Ihren persönlichen Spotify-Jahresrückblick

Um Ihre ganz persönlichen Charts einzusehen, öffnen Sie zunächst die Spotify-App. Anschließend erscheint in der obersten Leiste, neben dem Profilbild, ganz rechts der Button „Jahresrückblick“. Er ist in Regenbogenfarben umrandet. Klicken Sie diese Option an, erscheint das „Spotify Wrapped Menü“. Anschließend können Sie sich Ihren Spotify-Jahresrückblick automatisiert vorstellen lassen. Klicken Sie dazu auf „Dein Jahresrückblick“.