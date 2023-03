Musik-Streaming Spotify baut App mit „Home Feed“ zum scrollen um

Die Spotify-App ist bisher - so wie auch bei anderen Streamingdiensten üblich - hauptsächlich auf die Anzeige von Playlisten und der Musik-Auswahl der Nutzer ausgerichtet. Unterdessen wurde in den vergangenen Jahren vor allem die Kurzvideo-App Tiktok zu einem Ort, an dem viele Menschen neue Musik entdecken. Mit dem Umbau könnte Spotify die Initiative zurückgewinnen - oder auch Nutzer verärgern, die keinen weiteren Feed statt der gewohnten Bedienung wollen. Die bewährten Funktionen sollen über Shortcuts am oberen Bildschirmrand erreichbar bleiben.