Liebe für alle Neue Dating-App für geistig Beeinträchtigte in Schweden

Das Portal hat Siras Leben verändert. „Hier weiß ich, dass die Leute nicht über mich urteilen. Ich muss nur ich selbst sein“, sagt sie. Sira, die sich als non-binär, also weder weiblich noch männlich definiert, tippt in einem Café in Uppsala eifrig auf dem Handy in der „DigiVi“-App. „Ich habe gerade angefangen, mit einem Mädchen zu chatten“, erzählt Sira begeistert. „Wir haben dieselben Interessengebiete“, nämlich singen, Filme schauen und Hunde.