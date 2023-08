Renommierter Preis RP App mit Red Dot Design Award ausgezeichnet

„Die Bedürfnisse unserer Nutzer stehen für uns in der Produktentwicklung an erster Stelle. Die App haben wir darum konsequent mit einem starken Nutzer-Fokus entwickelt, um nicht nur unsere Conversion-Ziele zu unterstützen, sondern auch langfristig Kunden an uns zu binden“, ergänzt Julia Morein, Director Costumer Engagement & Lifecycle.