Zunächst nur in den USA ChatGPT jetzt auch als App

Seit Donnerstag ist ChatGPT in den USA als App verfügbar. Das verkündete OpenAI-CTO Mira Murati auf Twitter. In den nächsten Wochen soll die App auch in weiteren Ländern freigeschaltet werden. Zunächst ist die Anwendung nur für Apple-Geräte verfügbar, eine Android-Version ist allerdings bereits angekündigt.