Nina, Katwarn und Co - was Warn-Apps leisten - für iOS und Android

Nina, Katwarn und Co - was Warn-Apps leisten

Düsseldorf Vor einer Katastrophe ist niemand sicher, sei es ein Unwetter, ein Großbrand oder gar Schulausfall. Zum Glück gibt es verschiedene Apps, die einen vor solchen Ereignissen warnen. Doch auf eine App allein kann man sich nicht verlassen. Jede hat ihren eigenen Einsatzbereich. Ein Überblick.

Das Handy summt, es leuchtet eine Benachrichtigung auf: "Warnung, geplante Bombenentschärfung" meldet sie. Ein Tippen auf den Bildschirm, und es folgen ausführliche Informationen. So funktionieren eigentlich alle Warn-Apps, die man sich für sein Smartphone herunterladen kann.

Warn-Apps sind ein zeitgemäßer Kanal für Meldungen im Katastrophenfall, sagt Michael Judex vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). Mit ihnen kommen die Warnhinweise im Idealfall punktgenau auf die Millionen in Deutschland aktiven Smartphones. Nutzer sehen auf einen Blick, welche Gefahr am eigenen Standort oder in der eingestellten Region droht.