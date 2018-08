Neue Funktionen in sozialen Medien: Facebook und Instagram zeigen Nutzungsdauer an

Berlin Bei Facebook und Instagram können User neuerdings ihre Nutzungsdauer kontrollieren. Aber was haben die Plattformen davon?

Nutzer von Facebook und Instagram können in Zukunft besser kontrollieren, wie viel Zeit sie in den sozialen Netzwerken verbringen. So wird ihnen über die Menüfunktion sowohl die durchschnittliche Nutzungsdauer der vergangenen Woche, als auch die tägliche Zeit pro Gerät angezeigt, wie die beiden Plattformen am Mittwoch mitteilten. Darüber hinaus können User angeben, wie lange sie täglich aktiv sein wollen. Wird diese selbstgesetzte Grenze erreicht, werden sie beispielsweise per Nachricht informiert.