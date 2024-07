Warnung vor Waldbränden Neue Funktion bei Google Maps hilft Reisenden bei Urlaubsplanung

Berlin · Am Urlaubsort liegt Rauch in der Luft, aber die Nachrichten in der Landessprache verstehen Sie nicht? Google Maps kann helfen – mit einer neuen Funktion. Wie die funktioniert.

30.07.2024 , 13:40 Uhr

Google Maps ist zumindest auf Android-Geräten der Quasi-Standard in Sachen Karten und Navigation (Archiv). Foto: dpa-tmn/Catherine Waibel

(boot/dpa)