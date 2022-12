Twitter-Alternative Mit diesen Apps nutzen Sie Mastodon auf dem Smartphone

Metatext steht Tusky in Sachen Übersichtlichkeit in nichts nach und unterstützt ebenfalls mehrere Konten gleichzeitig. Die Inhalte der einzelnen Konten können dann sogar in einen kombinierten Feed fließen. Und es gibt noch eine Sache, die zur intuitiven Bedienung beiträgt: Metatext merkt sich die Stelle im eigenen Home-Feed, an der man zuletzt gelesen hat. Das erspart unter Umständen mühsame Scrollerei.