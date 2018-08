Manipulation von Nachrichten: Sicherheitsfirma entdeckt Einfallstor für Hacker auf WhatsApp

Paris Eine Sicherheitsfirma hat ein Einfallstor für Hacker entdeckt: Beim beliebten Messenger WhatsApp können Chats verändert werden - sogar, wenn Nachrichten bereits gesendet wurden.

Sicherheitsexperten haben eine Schwachstelle im Messengerdienst WhatsApp entdeckt, durch die Nachrichten manipuliert werden können. Wie die israelische Sicherheitsfirma CheckPoint am Mittwoch mitteilte, sind sowohl Gruppenchats als auch Privatkonversationen betroffen. Hacker könnten auf drei Wegen ihr Unwesen treiben: Bereits gesendete Nachrichten verändern, Nachrichten in einer Gruppe veröffentlichen, indem sie sich als Mitglied ausgeben, sowie eine Nachricht an eine einzelne Person schicken und es wie eine Gruppennachricht aussehen lassen.

CheckPoint verwies auf die Gefahr, die das Einfallstor in Wahlkampfzeiten haben könne. In dieser Hinsicht spiele der Dienst eine „immer zentralere Rolle“. In der jüngsten Vergangenheit gab es außerdem in Indien mehrere Lynchmorde durch Bürger, die durch per WhatsApp verbreitete Gerüchte aufgebracht worden waren. Das Unternehmen kündigte auf Drängen der Behörden vor drei Wochen an, in Indien das Weiterleiten von Nachrichten zu erschweren.