Beliebte neue App : Kritik von Datenschützern an Talk-App Clubhouse wächst

Kritik von Datenschützern an Talk-App Clubhouse wächst

Berlin Die Vorsitzende der Datenschutzkonferenz von Bund und Ländern hat die Social-Media-App Clubhouse kritisiert. Wieder geht es insbesondere um den Zugriff von Clubhouse auf Daten von Kontaktpersonen der Nutzerinnen und Nutzer - ohne deren Einwilligung.

Die Vorsitzende der Datenschutzkonferenz von Bund und Ländern, Monika Grethel, hat die Social-Media-App Clubhouse kritisiert. Dabei geht es insbesondere um den Zugriff von Clubhouse auch auf Daten von Kontaktpersonen der Nutzerinnen und Nutzer ohne deren Einwilligung. "Was mit den Kontakt- und Accountinformationen geschieht, bleibt weitgehend intransparent", kritisierte Grethel zudem in de Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND).

Kritik an der Weitergabe von Kontaktdaten übte auch die Verbraucherzentrale Bremen. "So besteht die Gefahr, dass Schattenprofile erstellt und zu Werbezwecken genutzt werden", erklärte deren Vorstand Annabel Oelmann. Dies widerspreche der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), "da die betroffenen Kontakte nicht vorab über die Nutzung ihrer persönlichen Daten informiert werden".

Die bislang nur auf Apple-Geräten verfügbare App ermöglicht Gespräche mit anderen Nutzerinnen und Nutzern in virtuellen Räumen. Sie war in Deutschland zuletzt durch umstrittene Äußerungen von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) in die Schlagzeilen geraten.