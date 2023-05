iOS 16.5 Das bringt das neue iPhone-Update

Die einzige auffällige Neuerung ist laut Apple das „Pride-Celebration-Hintergrundbild für den Sperrbildschirm, um die LGBTQ+-Community und -Kultur zu ehren.“ Das neue Interface zeigt einen fröhlichen Regenbogen auf weißem Grund und soll ein Zeichen gegen Hass und Diskriminierung setzen. Die andere Neuerung ist für Apple-Kunden in Deutschland nicht weiter interessant: iPhone-Besitzer in anderen Ländern, beispielsweise den USA, dürfen sich über die neue Sport-Registerkarte in der Apple-News-App freuen, die das Verfolgen von Spielen künftig erleichtern soll.