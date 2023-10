Wichtiges Update Google Maps zeigt zukünftig Tempolimits in Deutschland

Das amerikanische Unternehmen hat in seinem Blog angekündigt, zukünftig in der Google-Maps-App die Tempolimits der Streckenabschnitte anzuzeigen, auf denen der Fahrer unterwegs ist. Damit ist die Karten App von Google in Deutschland um eine nützliche Funktion reicher, die in Ländern wie den USA, Spanien und Italien schon seit 2019 verfügbar ist. Besonders Autofahrer, deren Fahrzeug kein entsprechendes Assistenzsystem verbaut hat, mussten deshalb bislang, sollten sie einmal ein Tempolimit übersehen haben, besonders vorsichtig fahren, oder auf eine der vielen Blitzer-Apps ausweichen. Diese sind während der Fahrt jedoch nicht legal.