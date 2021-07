Neuerung bei Google Maps : Echtzeit-Fahrplan von Bahn-Fernzügen

Berlin Die Deutsche Bahn bringt einen Echtzeit-Fahrplan ihrer Fernverkehrszüge in die Karten-App von Google. Mit der neuen Funktion soll es zwei Erleichterungen für die Nutzer geben:

„Wir erreichen über Google Maps sehr viele Menschen in Deutschland, die heute noch nicht Bahn fahren“, betonte Bahn-Fernverkehrschef Michael Peterson zur Ankündigung am Dienstag. Man wolle zeigen, dass der Zug im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln schnell und komfortabel sei. Auch Daten zu Zügen, die in umliegende Länder fahren, werden integriert.