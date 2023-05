Falsche Städte und Straßen Warum Google Maps absichtlich Fantasienamen in die Karten schmuggelt

Tatsächlich werden diese Fehler bewusst von Google in die Karten integriert. Denn der Konzern steckt viel Geld in den Kartendienst und auch in Begleitangebote wie Google Street-View. Daher versucht Google mithilfe von erfundenen Landschaftseinträgen, seine Daten schützen. Die Städte und Straßen mit Fantasienamen werden auch als „Trap Streets“ (falsche Straßen) und „Paper Towns“ (erfundene Städte) bezeichnet und dienen den Kartenanbietern als Plagiatsfalle.