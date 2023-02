Jury einigt sich in zwei Stunden Freispruch für Elon Musk in Betrugsprozess um irreführende Tesla-Tweets

Der umstrittene Multi-Milliardär erklärte nach der entsprechenden Entscheidung der Jury am Freitag in San Francisco: „Gottseidank, die Weisheit des Volkes hat sich durchgesetzt.“ In dem Prozess ging es um Twitter-Äußerungen von Musk im Jahr 2018, die starke Kursschwankungen an der Börse ausgelöst hatten.